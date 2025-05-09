В Киеве спохватились: «Мы – народ-победитель, а предпочли бандеровщину»
Отказаться от Победы в Великой Отечественной войне было очень большой ошибкой постмайданной Украины.
Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Однако украинизированные мозги СБУшника даже в этой интерпретации вновь начали ставить «по над усе» нацистскую «незалежную».
«Я считаю большой ошибкой, что мы отдали Победу во Второй мировой войне на Восточном фронте – Москве. Украина – народ-победитель! С Украины четыре фронта, основные боевые действия велись на территории – естественно, Белоруссия, Россия – европейская часть, и Украина.
Почему Украине дали почётное право стать соучредителем ООН в качестве независимого государства? Украину тогда Сталин вывел, чтобы она была независимым государством, именно чтобы основать ООН. Так же и Беларусь», – напомнил Стариков.
«А мы Победу в идеологическом плане отдали, только сейчас Россия взяла. Вот, сейчас Россия этим и ведёт. Видите, как сейчас они собирают скрепы так называемые. Я считаю, идеологически мы должны быть народом-победителем, мы!», – суетился СБУшник.
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