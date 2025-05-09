В Киеве спохватились: «Мы – народ-победитель, а предпочли бандеровщину»

Вадим Москаленко.  
09.05.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 898
 
Вооруженные силы, Денацификация, День Победы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Отказаться от Победы в Великой Отечественной войне было очень большой ошибкой постмайданной Украины.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказаться от Победы в Великой Отечественной войне было очень большой ошибкой постмайданной Украины. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Однако украинизированные мозги СБУшника даже в этой интерпретации вновь начали ставить «по над усе» нацистскую «незалежную».

«Я считаю большой ошибкой, что мы отдали Победу во Второй мировой войне на Восточном фронте – Москве. Украина – народ-победитель! С Украины четыре фронта, основные боевые действия велись на территории – естественно, Белоруссия, Россия – европейская часть, и Украина.

Почему Украине дали почётное право стать соучредителем ООН в качестве независимого государства? Украину тогда Сталин вывел, чтобы она была независимым государством, именно чтобы основать ООН. Так же и Беларусь», – напомнил Стариков.

«А мы Победу в идеологическом плане отдали, только сейчас Россия взяла. Вот, сейчас Россия этим и ведёт. Видите, как сейчас они собирают скрепы так называемые. Я считаю, идеологически мы должны быть народом-победителем, мы!», – суетился СБУшник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить