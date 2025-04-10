В Киеве раздосадованы: Мы для великих держав – либо инструмент, либо помеха

Вадим Москаленко.  
10.04.2025 20:03
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Передел Украины выглядит «исторически трагично», однако на фоне мировой геополитики всё это «слишком технологично и второстепенно».

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Передел Украины выглядит «исторически трагично», однако на фоне мировой геополитики всё это «слишком технологично...

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«Ни у США, ни у Европы нет такой задачи – побеждать Россию. Это скорее наш дискурс, внутриполитический. Сама российско-украинская война, в которой Россия выступила агрессором и оккупантом, рассматривалась в США при прошлой администрации как очень хороший повод и даже шанс подорвать экономическую и геополитическую стабильность России.

Господствовало убеждение, что Россия – это колосс на глиняных ногах. А это, в свою очередь, открывало дорогу и для более эффективной политики сдерживания Китая.

Потому что дестабилизация России, естественно, порушила бы всё, что намечалось в плане развития стратегического дуэта Россия-Китай.

Республиканцы, как известно, раскритиковали такой подход, обвинили демократов в непонимании, недальновидности и в том, что наоборот, война позволила сблизиться Москве и Пекину», – напомнил Ермолаев.

Он озвучил неутешительный для Киева вывод.

«Всё, что связано с текущим переделом, претензиями, контролем территорий, выглядит, конечно, исторически трагично. Но, к сожалению, слишком технологично и второстепенно. Когда мы удивляемся, как нас легко разменивают великие державы, мы просто должны понять, что в масштабе их задач, решений – это будет или инструмент, или помеха.

А проблема Украины была и остаётся в том, что за 30 лет не сформирована и несостоятельна национальная стратегическая элита, ведущая за собой. Постоянно в хвосте, постоянно в обидах, в зависимостях. Ну, и мы видим, в каком мы состоянии встречаем это время», – добавил политолог.

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