В Киеве причитают: Месть Трампа будет страшной

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Президент США Дональд Трамп на фоне несговорчивости Украины и нежелания принимать его план, может начать передавать России развединформацию об Украине или даже откроет для РФ рынок западных военных технологий.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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