В Киеве причитают: Месть Трампа будет страшной

Анатолий Лапин.  
24.04.2025 10:54
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп на фоне несговорчивости Украины и нежелания принимать его план, может начать передавать России развединформацию об Украине или даже откроет для РФ рынок западных военных технологий.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп на фоне несговорчивости Украины и нежелания принимать его план, может...

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«В лучшем случае это обернется тем, что США оставят нас без поддержки. В худшем случае они начнут играть за руку с Россией. Представьте себе, что США начали сливать данные. Ну даже не сливать данные Украины.

Представьте себе, что просто США сняли часть санкций с России и Россия вернулась на американский технологический рынок. И получила возможность закупать вдоволь компонентов, для «Искандеров», для дронов, западных технологий всего. Представляете, что будет? Никто не хочет думать наперед», – заявил Бортник.

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