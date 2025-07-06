В Киеве предложили высадить в США десант и натравить Трампа на Индию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские дипломаты должны лестью или другими способами убедить Трампа заставить Индию отказаться от покупки российских энергоресурсов.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В любом случае нам нужно коммуницировать с американскими политиками, и дипломатический десант должен быть, если не перманентно в Соединенных Штатах, то довольно регулярно высаживаться. Это не только депутаты или министры, это еще и бывшие депутаты, бывшие министры. Это должны все, у кого есть хоть какая-то коммуникация с теми людьми, которые сегодня управляют Америкой», – сказал Береза.

Его идею тут же подхватил Юрий Луценко, по мнению которого этот дипломатический десант мог бы требовать заставить Индию отказаться от покупок российской нефти и газа.

«Четверть экспорта российской нефти идёт в Индию. 25 плюс балтийские 50 – это 75% остановится экспорт российской нефти. Это будет почти перекрыт кран для финансирования этой безумной путинской войны», – рассуждал экс-генпрокурор.