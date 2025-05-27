В Киеве молятся, чтобы ВСУ не рухнули во время летнего наступления России

Для Украины является дурным сигналом прекращение обсуждения в СМИ подготовки встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в ближайшее время.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что, если бы такая встреча состоялась, как изначально ожидалось, в Стамбуле, то для Украины итогом мог бы стать «похабный мир» – с признанием потери занятых российской армией территорий. Теперь же ВС РФ готовят летнее наступление.

«Если в первом сценарии похабный мир, то есть, практически, капитуляция, то во втором – продолжение войны, но уже без того уровня поддержки военной и финансовой, что имела Украина на протяжении трех лет.

При истощающихся ресурсах, деморализации ВСУ, общества, – это, знаете, или поражение, или уничтожение. Такой очень трагический выбор.

До осени Путин будет пытаться дожать военным путем, чтобы получить еще лучшие результаты в ходе летнего наступления. Если ВСУ устоят, если фронт не рухнет, на что рассчитывает Путин, то у нас появится хоть какая-то зацепка, возможности для более компромиссных для Украины условий», – обнадёживает громадян укро-эксперт.