В Киеве крайне обеспокоены нарастанием силового сопротивления упырям из ТЦК

Украинское государство полностью провалило мобилизационные мероприятия, которые теперь приносят больше вреда для ВСУ, чем пользы.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мобилизация продолжается, я даже не говорю о ее внешнем выражении в виде бусификации и всего остального. Я говорю о эффекте для Вооруженных сил. Она не позволяет компенсировать убыль ВСУ. Я говорил об этом еще весной прошлого года, что если эта мобилизация не сработает, она не даст эффекта, то это будет означать уже стратегический кризис для нашего управления войной . Потому что без людей всё равно мы эту войну не сможем продолжать», – сказал Бортник.

«Ну правильно, потому что проведение мобилизации – это одно из самых тяжелых мероприятий в государстве. Еще раз говорю, в государстве. И мобилизацию проводит государство, а не ТЦК. А мы отдали на откуп ТЦК.

Сейчас уже пошли случаи силового сопротивления. Сначала [просто убегали], а сейчас уже физическое сопротивление. А дальше, возможно, ещё больше, это уже как накат, это уже как снежный ком. Этого допускать нельзя.

Сейчас идет военный – раз, и перешли на другую сторону. Боятся военных. Народ… армия и народ едины, а тут получается идет военный – уходят. Потеря доверия к национальной полиции, страх перед человеком в форме формируется в обществе», – подытожил он.