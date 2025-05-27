В Киеве крайне обеспокоены нарастанием силового сопротивления упырям из ТЦК

Вадим Москаленко.  
27.05.2025 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинское государство полностью провалило мобилизационные мероприятия, которые теперь приносят больше вреда для ВСУ, чем пользы.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство полностью провалило мобилизационные мероприятия, которые теперь приносят больше вреда для ВСУ, чем...

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«Мобилизация продолжается, я даже не говорю о ее внешнем выражении в виде бусификации и всего остального. Я говорю о эффекте для Вооруженных сил. Она не позволяет компенсировать убыль ВСУ. Я говорил об этом еще весной прошлого года, что если эта мобилизация не сработает, она не даст эффекта, то это будет означать уже стратегический кризис для нашего управления войной. Потому что без людей всё равно мы эту войну не сможем продолжать», – сказал Бортник.

«Ну правильно, потому что проведение мобилизации – это одно из самых тяжелых мероприятий в государстве. Еще раз говорю, в государстве. И мобилизацию проводит государство, а не ТЦК. А мы отдали на откуп ТЦК.

Сейчас уже пошли случаи силового сопротивления. Сначала [просто убегали], а сейчас уже физическое сопротивление. А дальше, возможно, ещё больше, это уже как накат, это уже как снежный ком. Этого допускать нельзя.

Сейчас идет военный – раз, и перешли на другую сторону. Боятся военных. Народ… армия и народ едины, а тут получается идет военный – уходят. Потеря доверия к национальной полиции, страх перед человеком в форме формируется в обществе», – подытожил он.

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