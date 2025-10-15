В Германии резко выросло количество украинцев, бегущих от войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ФРГ в 10 раз увеличилось число просителей защиты от украинских юношей в возрасте от 18 до 22 лет, которым позволили выезд из страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает немецкая газета Die Welt, указывающая, что рост произошел буквально за последние недели.

«Отмена запрета на въезд для трудоспособных украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению числа заявлений о защите от этой группы «примерно с 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1000 в неделю в настоящее время», – пишет газета, ссылаясь на представителя МВД страны.

Вместе с тем минувшим летом увеличилось и общее число граждан Украины, ищущих защиты в Германии.

По данным МВД ФРГ, в мае 2025 года через систему регистрации «Бесплатно» было распределено 7961 человек из Украины, по сравнению с 11 277 в августе и 18 755 в сентябре.

«В отличие, например, от просителей убежища из Сирии или Афганистана, просители убежища из Украины получают вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании, что позволяет им немедленно получить доступ к рынку труда и социальным льготам», – пишет газета

На 4 октября 2025 года Центральный реестр иностранцев зарегистрировал в общей сложности 1 293 672 человека, бежавших в Германию с февраля 2022 года с Украины.