В западных СМИ не смолкает волна по поводу ввода на Украину «миротворческого» контингента, несмотря на предостережения МИД РФ. Хотя сами же западники признают – этот сценарий грозит глобальной войной России и США, даже если Дональд Трамп пообещал, что американцы будут имитировать свое неучастие в «Коалиции желающих».

О перспективе прямой войны с Россией в эфире France 24 заявил бывший помощник генсека НАТО Антонио Миссироли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Так называемая «Коалиция желающих» – не только члены ЕС, но и Соединенное королевство, Норвегия и, возможно, даже Канада, попытаются предоставить определенные гарантии Украине. Они также могут развернуть свои силы, они могли бы помочь Украине в плане поставок вооружения и техники, чтобы она могла продолжать защищать себя. И, конечно, вступая в бой самостоятельно, они в какой-то степени, по крайней мере косвенно, вовлекли бы также Соединенные Штаты. Потому что, если европейские члены НАТО, или Канада, или Великобритания подвергнутся нападению со стороны России в будущем, они являются членами НАТО, так что в какой-то степени будут применяться обязательства по пятой статье», – заявил Миссироли.

Военкор Герман Куликовский отмечает, что продвигаемый тезис о «миротворцах» НАТО «полностью обнулил все то, о чем начали пытаться договариваться» на Аляске.