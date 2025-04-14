В Боснии снова осквернен сербский православный храм

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В пригороде боснийского Мостара – поселке Раштани, где преобладает сербское население, накануне Вербного воскресенья была осквернена и разграблена церковь великомученика Прокопия.

Храм был построен при местном кладбище всего два года назад, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Житель Раштани Саша Кинер рассказал телеканалу РТРС, что утром, когда члены общины пришли к церкви, увидели ужасающую картину.

«Все было разбросано и осквернено. Пролитое масло из лампад, иконы на полу. Окно было разбито, и кто-то проник через него. Мы увидели, что унесли Евангелие, два кадила, светильники и деньги. Это ужасное кощунство, – рассказал он.

Священник Небойша Радич отметил, что неизвестные испортили фрески.

«Надеюсь, это не было направлено конкретно против православных сербов, как некое сообщение, а просто проделки мелких воришек. Хотя мне интересно, зачем кому-то может понадобиться Евангелие или кадильницы?» – отметил он.

На место происшествия прибыла полиция и провела осмотр места происшествия. Но большинство подобных случаев на территории Федерации БиГ остаются безнаказанными.

В декабре 2022 года было совершено аналогичное нападение на кафедральный собор Святой Троицы в самом Мостаре. Неизвестные перерезали кабели, в результате чего храм остался без подсветки, его часы остановились, а колокола лишились озвучки, и всё это не восстановлено и по сей день. Нападавших так и не нашли. Православное духовенство и сербы Мостара считают, что этот акт был совершен не из корысти, а по мотивам ненависти.

Собор Святой Троицы 1873 года был полностью разрушен хорватскими боевиками в 1992 году.

Первая массовая чистка сербов в Мостаре была произведена усташами в годы Второй мировой войны, тогда из 8 тыс сербского населения города осталось всего 850 человек.

Вторая чистка произошла в 90-е, если до 1992-го года в городе проживали 24 тысяч сербов, то согласно переписи 2013 года – всего 4 тысячи 421 человек.

Сегодня город условно разделен старинным мостом на западную хорватскую и восточную – бошнякскую части, между жителями которых нередко происходят кулачные бои.

Оставшиеся же и вернувшиеся сербы-репатрианты Мостара живут в основном в пригородных посёлках.