«Уже с шестого июня»: ЕС нанесёт Украине убытков на 3,5 млрд евро ежегодно – Бортник

Вадим Москаленко.  
18.05.2025 18:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Торговля, Украина, Экономика коллапса


Из-за внутренних экономических проблем ЕС отменяет льготный торговый режим для Украины, которая теперь будет недосчитываться 3,5 миллиардов евро каждый год.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Ботник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за внутренних экономических проблем ЕС отменяет льготный торговый режим для Украины, которая теперь будет...

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«ЕС уже с 6 июня может ввести повышенные таможенные сборы на украинские товары.

Об этом стало известно, потому что льготный период истекает под давлением протестов фермеров в Польше, под давлением Франции, Германии, которые жалуются на дешевый украинский экспорт, прежде всего зерно, курицу, сахар, масло, все остальное.

ЕС отказался от льготного режима с Украиной и 6 июня может ввести общий таможенный режим. Новые предложения ЕС, которые сейчас на столе, предусматривают, прежде всего, резкое сокращение без таможенных квот на кукурузу с 4,7 миллиона тонн до 650 тысяч тонн; на птицу – с 57 тысяч тонн до 40 тысяч; на сахар – с 109 тысяч тонн до 40 тысяч тонн. И введение общих тарифов на все остальные товары», – жаловался Бортник.

«Это, кстати, если мы говорим о зоне свободной торговли, соглашении об ассоциации с ЕС, о которых мы раньше рассказывали, как о безусловном доступе к европейскому рынку навсегда. Не так, постоянно надо торговаться и бороться за этот рынок.

Украина оценивает убыток, в случае возвращения к довоенным условиям торговли, в 3,5 млрд евро ежегодно. Столько мы можем потерять, и мы, скорее всего, потеряем в этой ситуации», – подытожил он.

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