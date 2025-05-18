«Уже с шестого июня»: ЕС нанесёт Украине убытков на 3,5 млрд евро ежегодно – Бортник

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Из-за внутренних экономических проблем ЕС отменяет льготный торговый режим для Украины, которая теперь будет недосчитываться 3,5 миллиардов евро каждый год.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Ботник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС уже с 6 июня может ввести повышенные таможенные сборы на украинские товары. Об этом стало известно, потому что льготный период истекает под давлением протестов фермеров в Польше, под давлением Франции, Германии, которые жалуются на дешевый украинский экспорт, прежде всего зерно, курицу, сахар, масло, все остальное. ЕС отказался от льготного режима с Украиной и 6 июня может ввести общий таможенный режим. Новые предложения ЕС, которые сейчас на столе, предусматривают, прежде всего, резкое сокращение без таможенных квот на кукурузу с 4,7 миллиона тонн до 650 тысяч тонн; на птицу – с 57 тысяч тонн до 40 тысяч; на сахар – с 109 тысяч тонн до 40 тысяч тонн. И введение общих тарифов на все остальные товары», – жаловался Бортник.