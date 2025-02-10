Увидите, сколько мировых лидеров бросятся пожать руку Путину после Трампа – киевский грантоед

Вадим Москаленко.  
10.02.2025 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина стремительно теряет вес среди других вопросов в российско-американских отношениях.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина стремительно теряет вес среди других вопросов в российско-американских отношениях. Об этом в эфире...

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«Я не исключаю, что РФ сейчас пытается набросить в этот котёл вопросов российско-американских отношений очень много новых тем. И Украина будет одной из этих тем. Поэтому в этом перечне вопросов, конечно, нам главное не потеряться. И это одна из наибольших угроз…

Более того, даже встреча Трампа с Путиным для Москвы открывает много дверей и возможностей. Первое, это ведёт к тому, что Путина начинают легализовать, и он выходит из этого теневого «бана» на международные переговоры.

Как только произойдёт эта встреча, увидите, сколько иностранных лидеров захотят точно так же пожать руку Путину. И это вторая опасность», – предупредил Шлинчак.

«И третья опасность – это психологическая война, которую сейчас будет включать Кремль для того, чтобы убедить Трампа, что уступка в вопросе Украины – это путь к более глобальным договорённостям, которые могут возникнуть между Россией и США», – тревожился грантоед.

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