Увидите, сколько мировых лидеров бросятся пожать руку Путину после Трампа – киевский грантоед
Украина стремительно теряет вес среди других вопросов в российско-американских отношениях.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я не исключаю, что РФ сейчас пытается набросить в этот котёл вопросов российско-американских отношений очень много новых тем. И Украина будет одной из этих тем. Поэтому в этом перечне вопросов, конечно, нам главное не потеряться. И это одна из наибольших угроз…
Более того, даже встреча Трампа с Путиным для Москвы открывает много дверей и возможностей. Первое, это ведёт к тому, что Путина начинают легализовать, и он выходит из этого теневого «бана» на международные переговоры.
Как только произойдёт эта встреча, увидите, сколько иностранных лидеров захотят точно так же пожать руку Путину. И это вторая опасность», – предупредил Шлинчак.
«И третья опасность – это психологическая война, которую сейчас будет включать Кремль для того, чтобы убедить Трампа, что уступка в вопросе Украины – это путь к более глобальным договорённостям, которые могут возникнуть между Россией и США», – тревожился грантоед.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: