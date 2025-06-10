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Поддерживающий Зеленского украинский боксер и абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик дал интервью американскому либеральному телеканалу CNN.

В ходе разговора спортсмен раскритиковал политику Дональда Трампа по отношению к Киеву и обратился с прямым призывом к американскому президенту: «Дональд Трамп, пожалуйста, откройте глаза, помогите моему народу».

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Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе также заявил, что, по его мнению, Трамп должен выполнить свое предвыборное обещание положить конец войне:

«Он должен отвечать за свои слова, Он сказал, что через месяц или день положит конец этой войне. Он не несет ответственности за свои слова. Зачем он говорит?» — возмутился Усик.

Боксер также пригласил американского президента посетить Киев:

«Я предлагаю ему свой дом. Пусть приедет в Украину. Я дам ему свой дом и своих охранников. Я обеспечу ему полную безопасность. Пусть поживет в моем доме неделю и посмотрит, как над ним летают ракеты и как живут люди на Украине», — сказал Усик CNN Sports.

«Пусть он приедет и поживет неделю, а не один день, но пусть приедет тайно, чтобы никто не знал о его прибытии. А когда он приедет тайно, пусть поселится где-нибудь на Оболони или Троещине, где бомбят дома, жилые дома. … Тогда он поймет, что происходит», — добавил Усик, пояснив, что если Москва узнает, что Трамп на Украине, то побоится ее атаковать.

CNN Sports утверждает, со ссылкой на самого Усика, что родившийся в крымском Симферополе, он сегодня живет на окраине Киева. Как заявляет боксер, начало войны застало его в Лондоне, где он снимался в видеоигре. Также канал напоминает показное присоединение Усика к украинской теробороне, зотя на фронте его никто никогда не видел.

Интересно, что это уже не первый заход из Киева насчет посещения Трампом Киева. Ранее Зеленский уже заманивал главу Белого джома на Украину – посетить передовую.