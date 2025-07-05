«Уничтожить институт нацпамяти Украины без права восстановления!» – бывший майданщик

Вадим Москаленко.  
05.07.2025 14:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 988
 
Дзен, Нацизм, Национализм, Украина


Созданный после победы майдана в 2014 году институт нацпамяти Украины – лишь раскалывающий украинское общество инструмент пропаганды.

Об этом на канале «Дикий-Live» заявил горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Созданный после победы майдана в 2014 году институт нацпамяти Украины – лишь раскалывающий украинское...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы создали институт, который не занимается ни исследованиями, ни даже наукой, мы создали институт, который является откровенно пропагандистским. Институт нацпамяти занимается пропагандой. Он ничем больше не занимается, у него так в Уставе прописано.

С этой точки зрения, это ошибочно созданный институт, с ошибочно созданным представлением. С очень ограниченным представлением о целях работы, причём, цели работы его просто вредные. Они сводят всё многообразие коллективной памяти только к национальной», – возмущается Дацюк.

«Причём, они всегда говорят – ну, мы же про «политычную» нацию. Это неправда. Потому что политическая нация – это государство, где нет первого и второго сорта. И фактически, если проследить их действия, то они носят антиконституционный характер. Прямой и непосредственный. Я выступаю за уничтожение этого института без права восстановления в любом виде, под любым названием», – разошёлся философ.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить