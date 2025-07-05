«Уничтожить институт нацпамяти Украины без права восстановления!» – бывший майданщик
Созданный после победы майдана в 2014 году институт нацпамяти Украины – лишь раскалывающий украинское общество инструмент пропаганды.
Об этом на канале «Дикий-Live» заявил горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы создали институт, который не занимается ни исследованиями, ни даже наукой, мы создали институт, который является откровенно пропагандистским. Институт нацпамяти занимается пропагандой. Он ничем больше не занимается, у него так в Уставе прописано.
С этой точки зрения, это ошибочно созданный институт, с ошибочно созданным представлением. С очень ограниченным представлением о целях работы, причём, цели работы его просто вредные. Они сводят всё многообразие коллективной памяти только к национальной», – возмущается Дацюк.
«Причём, они всегда говорят – ну, мы же про «политычную» нацию. Это неправда. Потому что политическая нация – это государство, где нет первого и второго сорта. И фактически, если проследить их действия, то они носят антиконституционный характер. Прямой и непосредственный. Я выступаю за уничтожение этого института без права восстановления в любом виде, под любым названием», – разошёлся философ.
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