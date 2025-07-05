«Уничтожить институт нацпамяти Украины без права восстановления!» – бывший майданщик

Созданный после победы майдана в 2014 году институт нацпамяти Украины – лишь раскалывающий украинское общество инструмент пропаганды.

Об этом на канале «Дикий-Live» заявил горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы создали институт, который не занимается ни исследованиями, ни даже наукой, мы создали институт, который является откровенно пропагандистским. Институт нацпамяти занимается пропагандой. Он ничем больше не занимается, у него так в Уставе прописано.

С этой точки зрения, это ошибочно созданный институт, с ошибочно созданным представлением. С очень ограниченным представлением о целях работы, причём, цели работы его просто вредные. Они сводят всё многообразие коллективной памяти только к национальной», – возмущается Дацюк.