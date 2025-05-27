Укро-политолог: У нашей ПВО колоссальные проблемы

Михаил Рябов.  
27.05.2025 17:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия активизировала удары по Украине в ответ на налёты дронов на Москву, поскольку у Кремля имеются данные об истощении украинской ПВО.

Об этом в эфире Politeka заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия активизировала удары по Украине в ответ на налёты дронов на Москву, поскольку у...

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«Накоплен запас ракет, довольно заметно выросло производство «Шахедов». То, что считалось экстремальным, теперь уже, минимум, 100-200 «Шахедов» одновременно атакуют. Технически – пять раз провели модернизацию «Шахедов», усилили поражающие способности, изменили тактику применения. Естественно, это создаёт украинской ПВО колоссальные проблемы.

Плюс те же «Искандеры», сбивать которые намного тяжелее, потому что теперь они отстреливают ложные цели, меняют траекторию, а у украинской ПВО заканчивается запас ракет. Остались для «Пэтриот», а для samp-t закончились, а это единственный наряду с «Патриотом» комплекс, способный перехватывать баллистику», – отметил он.

«Допустим, по комплексу малой дальности Crotale, который поставляла Франция, – полтора года ничего не поставлялось. Очевидно, там боезапас кончился.

Я думаю, в Кремле прекрасно всё это знают», – заключил Золотарёв.

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