Укро-дипломат: Надо непрерывно кошмарить русских атаками на Крымский мост

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Эффект от налёта по стратегическим аэродромам в глубине территории РФ – это очень выгодная переговорная «карта», которая, однако, со временем может нивелироваться.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы правильно видим, Трамп заявляет: «у президента Украины нет карт» – вот нате вам карты. Для дипломатии это огромнейший аргумент, без этого нормальных переговоров и достижений не может быть. И здесь у меня опасения, что здесь такой хороший момент, когда есть аргумент, а условий для мира нет. И когда случится уже так, что создастся готовность России – под принуждением, только под принуждением, к финализации широкомасштабного вторжения, будут ли у нас ещё такого уровня аргументы? Давайте пофантазируем», – трепался Чалый.