Укро-дипломат: Надо непрерывно кошмарить русских атаками на Крымский мост
Эффект от налёта по стратегическим аэродромам в глубине территории РФ – это очень выгодная переговорная «карта», которая, однако, со временем может нивелироваться.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы правильно видим, Трамп заявляет: «у президента Украины нет карт» – вот нате вам карты. Для дипломатии это огромнейший аргумент, без этого нормальных переговоров и достижений не может быть. И здесь у меня опасения, что здесь такой хороший момент, когда есть аргумент, а условий для мира нет.
И когда случится уже так, что создастся готовность России – под принуждением, только под принуждением, к финализации широкомасштабного вторжения, будут ли у нас ещё такого уровня аргументы? Давайте пофантазируем», – трепался Чалый.
«Например, падает с контейнеровоза или с корабля какой-то контейнер. С нёго выплывают бэки – безэкипажные катера, одновременно…То есть, это показало очень много миру разных возможностей.
Другое дело, что Крымский мост, который сразу представляешь, там была уже попытка приблизительно такого рода, но русские её отбили. Но, ну и что? Тогда отбили, а сейчас пусть думают. Могут быть одновременные сюрпризы, то есть сам факт неожиданности для них сейчас очень убийственный», – потирал руки бандеровец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: