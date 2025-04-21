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Евросоюз стремится к развалу, в этом контексте Украину могут пригласить в члены сообщества под конец его существования.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Рамдана Аурагха заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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