Украину накрыли российские ракеты и дроны

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Сегодня выдалась очередная беспокойная ночь для Украины, которая была подверглась комплексной ракетно-дроновой атаке.

Традиционно украинская сторона выпячивает жертвы среди мирных жителей и разрушения жилых домов, сквозь зубы, тем не менее, признавая ущерб важным для обороны объектам, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«В настоящее время, по информации нашего Ситуационного центра, ночью Харьков был атакован 24 раза. 14 раз – вражескими БПЛА, 10 раз ракетами. Повреждены – многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные подворья, производственные предприятия, гостиничный комплекс», – сообщил харьковский мэр Игорь Терехов.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что всего по Украине сегодня выпущено порядка 70 ракет и 145 дронов. Отмечается, что сбито лишь 112 целей.

Атакована была и украинская столица. Местные власти объявили девяти погибших и шести возникших очагах возгорания.

Впрочем, стали появляться и другие подробности.

«Ракетный удар в Киеве нанесен по транспортной инфраструктуре ж/д вокзала Киев-пассажирский, а также связанным с ним логистической части, местам расположения систем западного ПВО и ПВД ВСУ в районе станции метро Лукьяновская. Все цели успешно поражены. Включая жд вокзал», – утверждает тг-канал «Герань цветущая».

Права, в других источниках пока информация о поражения вокзала не подтверждается.

Инженер-ракетчик, блогер, автор тг-канала «Русский инженер» Алексей Васильев обращает внимание на новую тактику ударов.

«Уже отмечено что помимо тактических изменений по концентрации средств поражения, применялось и накапливание в воздухе с практически минимальным по времени прихода. Это все необходимо для прорыва ПВО противника, и при этом явно у ПВО ВСУ ощущается истощение запасов зенитных ракет. А с нашей стороны наоборот, количество увеличивается, плюс с ними летят обманки, и тем самым растёт эффективность ударов по военным целям в тылу», – пишет эксперт.

Он признает, что из-за размещения военных объектов в жилой застройке среди гражданских есть жертвы, которых среди «выставляют в голливудском стиле, с выверенным освещением, позами». При этом «медики вместо оказания казалось бы такой необходимой помощи, при поставленном освещении делают качественные драматические фото (причём жертва в армейских ботинках почему то?)».

«Всё как обычно, актеры провинциального театра из своих граждан делают спектакли на крови, пытаясь многократно повторить эффект Бучи. Можно даже термин такой ввести, Бучафория, как высшая степень эксплуатации постановочной виктимности. Только теперь эти постановочные кадры настолько всем надоели, что во всём мире от действий хохлов начинается раздражение. И внезапно оказывается, что тот образ жертвы, который они так успешно эксплуатировали несколько лет, уже в печёнках даже западному обывателю», – приходит к выводу Васильев.

Атакованы были Павлодар с Днепропетровской области и Запорожье. По этим городам каких-либо подробностей пока нет.

Кроме того, со стороны Украины была достаточно серьезная атака на Россию. Минобороны РФ в своей сводке отчиталось, что «ночью уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».