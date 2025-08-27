Украинским дипломатам приказано круглосуточно льстить Трампу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская дипломатия по приказу Зе-офиса больше не ругает президента США Дональда Трампа, а осыпает его угодливой лестью.

В эфире «Общественное Новости» первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица представил американского президента как «умнейшего» человека, одновременно «когнитивно мощно контролирующего несколько процессов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень для меня было важно увидеть Трампа вживую спустя много лет. Я видел его, когда он был 45-м президентом, сейчас 47-м. Я вам хочу сказать, мое личное впечатление: тот образ, который изображается в СМИ, является карикатурой. На самом деле это очень сильный человек, физической формы, я имею в виду. Это человек, который когнитивно, очень мощно контролирует одновременно несколько процессов, ведущий разговор таким образом, каким он хочет вести разговор. Это никакие не экспромты, это очень продуманные диалоги или даже монологи часто», – лицемерно восторгался Кислица.

Кроме того, он назвал Трампа «мощным политиком и мощным бизнесменом».

«Да, он может не нравиться многим, но, знаете, это выбор американского народа. И когда американский народ выбирает своих президентов, должны иметь дело с теми президентами, которых выбирает американский народ», – пафосно резюмировал дипломат.

Стоит заметить, что такие оценки стали результатом скандала в Овальном кабинете, когда украинский диктатор Владимир Зеленский вздумал, причем с использованием матерной лексики, перечить Трампу и вице-президенту США. После этого украинскую делегацию просто выгнали из Белого дома.

Теперь же Киев по наущению своих более сведущих в политических интригах европейских кураторов стал куда более осторожен: не спорит с американским лидером, во всем с ним соглашается на словах, но не выполняет это на деле, и превозносит его до небес, что так нравится самовлюбленному Трампу.