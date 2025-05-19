Украинским детям внушают готовность «умереть на войне против русских»

Максим Столяров.  
19.05.2025 17:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Украинское руководство прививает детям ненависть к русским и готовность умереть на войне.

Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил вынужденный переехать в Петербург киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство прививает детям ненависть к русским и готовность умереть на войне. Об этом...

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«Я видел по Euronews, что есть детские отряды, которые тренируются. Девочки с пистолетами бегают по полигонам, учатся стрелять, а потом дают интервью, что у них такая «ненависть к русне», и они готовы жизнь отдать за то, чтобы защитить свою Украину. Как это понимать?», – спросил ведущий.

«Давайте с двух сторон проанализируем. С одной стороны, свидетельствует о том, что в головах украинской элиты. Организация подобных вещей говорит о том, как относится украинская элита к России, русским и всему остальному.

И как украинская элита относится к украинскому обществу в целом. То есть для пана Зеленского и иже с ним, украинцы – это просто расходный материал боевых действий. Сейчас одна часть, которую они поймали, она уже воюет, а другая часть подрастает и тоже готовят к мясорубке», – сказал Ваджра.

«Но эти все мероприятия и высказывания разных девочек и мальчиков на камеру, это не говорит о том, что цели, которые ставит перед собой украинское руководство в таких мероприятиях, они достижимы.

Является ошибкой мысль о том, что все украинское общество целиком поглощено психопатическим приступом, что все стремятся уйти воевать, и мечтают погибнуть за Украину. Ребята, все это фуфло для приезжих.

Среднестатистические украинцы меньше всего мечтают за что-то умереть. Вот все вот эти вот контуженные в голову пропагандой, они полегли в первый год», – добавил публицист.

Он подчеркнул, что большинство простых украинцев надеются переждать войну и приветствовать победителя, кем бы он ни оказался.

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