Украинских переселенцев с Юго-Востока массово выселяют из временных жилищ

Вадим Москаленко.  
19.03.2025 16:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Многие украинские беженцы вынуждены возвращаться из эвакуации в прифронтовые регионы, потому что у них нет денег для проживания в других областях страны.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио свобода» заявила украинская журналистка Алёна Яцина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинские беженцы вынуждены возвращаться из эвакуации в прифронтовые регионы, потому что у них...

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Ведущая попросила прокомментировать ситуацию с беженцами из прифронтовых регионов.

«Если люди обращаются к власти, и говорят, какая именно помощь нужна – им, как правило, помогают. Но у людей, в первую очередь, спрашивают – могут ли они выехать сами, и есть ли, где проживать. Например, у родственников, или ещё какое-то жильё внутри страны.

Если такого жилья нет, то людей помещают в… общежития, которые называют местами компактного проживания. Условия там, мягко говоря, не очень, но всё равно лучше, чем под обстрелами», – сказала Яцина.

«И со временем людей просят жить там не дольше месяца. Просят за это время найти жильё. И людям приходится либо его снимать, либо возвращаться под обстрелы.

И мы знаем очень много случаев, когда те люди, которые находятся уже в зоне активных боевых действий, они уже были в эвакуации, но вернулись, потому что им не хватило денег для проживания в других местах», – рассказала она.

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