Чтобы не допустить соглашения между США и Россией, Украина должна «подкупить» Трампа, соблазнив полезными ископаемыми.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил киевский антироссийский пропагандист и открытый гомосксуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Модель в российско-американских переговорах простая: могущественные ядерные державы РФ и США, страна Трампа и страна Путина договариваются между собой, а всех остальных об этом информируют. Это концепция Трампа.

Неуважение к суверенитету и человеческим жизням, который Трамп демонстрировал всю свою жизнь, сейчас просо проявляется на нас. Украине придётся или принять эти условия, или согласится с тем, что США дистанцируются о войны, и дадут возможность России превратить Украину в поле боя», – сказал Портников.