Украинский теле-гей: Нужно соблазнить Трампа, больше ничего не поможет

Вадим Москаленко.  
14.02.2025 11:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Чтобы не допустить соглашения между США и Россией, Украина должна «подкупить» Трампа, соблазнив полезными ископаемыми.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил киевский антироссийский пропагандист и открытый гомосксуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы не допустить соглашения между США и Россией, Украина должна «подкупить» Трампа, соблазнив полезными...

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«Модель в российско-американских переговорах простая: могущественные ядерные державы РФ и США, страна Трампа и страна Путина договариваются между собой, а всех остальных об этом информируют. Это концепция Трампа.

Неуважение к суверенитету и человеческим жизням, который Трамп демонстрировал всю свою жизнь, сейчас просо проявляется на нас. Украине придётся или принять эти условия, или согласится с тем, что США дистанцируются о войны, и дадут возможность России превратить Украину в поле боя», – сказал Портников.

«Единственным средством, чтобы этого не произошло, будет принятие Украины Трампом как ресурсной территории, которая может быть использована для обогащения олигархов из его окружения», – выступающий в открытую предложил отдать последнее американцам ради сохранения нынешнего людоедского режима.

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