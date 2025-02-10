Украинский посол в Берлине сорвал «бурные аплодисменты» немецких либералов, осудивших Маска за те же действия

Сергей Рыжов.  
10.02.2025 10:19
  (Мск) , Москва
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Война, Выборы, Германия, Дзен, Дипломатия, Политика, Скандал, Украина


Посол Украины в Германии Алексей Макеев решил вставить свои «пять копеек» в ход находящейся сейчас в самом разгаре предвыборной компании по выборам в немецкий бундестаг.

Причем, свое мнение он высказал не где-нибудь, а в приветственном слове на Потсдамской федеральной партийной конференции либеральной партии СвДП, раскритиковав ее политических оппонетов, что уже можэно трактовать, как вмешательство в ход выборов со стороны Киева.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев решил вставить свои «пять копеек» в ход находящейся...

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«Помимо демократических партий, баллотируются также две антидемократические партии, во многом представляющие российские, а не немецкие и европейские интересы», – цитирует слова Макеева издание ntv, отмечая, что посол имел в виду партии АдГ и ССВ ( Соющ Сары Вагенкнехт).

Украинский дипломат раскритиковал как «эскапизм» и «ложь» недооценку немецкими партиями в ходе избирательной кампании якобы имеющейся угрозы ФРГ со стороны России.

«Россия уже ведет войну против Европы и, прежде всего, против Германии», – утверждает Макеев.

По его словам, учитывая эту опасность, Украине нужно как можно сильнее поддерживать в ее борьбе с Россией — не устанавливая заранее границ оказываемой поддержки.

«Рисовать красные линии в избирательной кампании, зная об этом, — это эскапизм. Если демократы не решаются честно говорить о войне, то враги демократии врут о мире. Эта жизненная ложь смертельно опасна», — напутствовал посол немецких либералов.

Обращаясь к немецким политикам, Макеев также призвал не делать Украину «предметом политических разногласий».

«Пожалуйста, всегда находите консенсус по Украине, потому что сегодня Украина борется за те самые ценности, которые являются основой немецкой демократии», – отметил он.

Как отмечает AFP, партийные делегаты СвДП ответили на речь Макеева «бурными аплодисментами».

Интересно, что никого в немецкой прессе и политикуме не смутила столь откровенная демонстрация послом Украины политических пристрастий в отношении участников предвыборной гонки. Зато когда Илон Маск поддержал АдГ, это было названо “вмешательством в выборы” и вызвало волну осуждения.

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