Украинский полковник: С падением Купянска теряем пол-Харьковщины
После потери Купянска в Харьковской области – фланги двух российских группировок соединятся, что даст им возможность для более широкого наступления.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора.
Он считает, что потеря Покровска в оперативно-стратегическом смысле не сильно повлияет на общую ситуацию, но очень сильно ударит информационно и морально по состоянию армии и общества.
Несколько иначе он оценивает последствия падения Купянска.
«Купянск, по сути, позволит связать фланги группировки войск противника «Север» и «Запад», облегчит им взаимодействие. Возникнет угроза всей северо-восточной части Харьковской области до Северского Донца полностью – Великобурлукское направление, Волчанское. Захват противником Купянска даст ему возможность разворачивать на этом направлении дальнейшие наступательные действия.
А Покровск – это, скорее, история касается Доброполья. Но Доброполье и так под угрозой в связи с тем, что противник имеет плацдарм западнее Казённого торца», – подчеркнул Машовец.
