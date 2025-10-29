Украинский полковник: С падением Купянска теряем пол-Харьковщины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После потери Купянска в Харьковской области – фланги двух российских группировок соединятся, что даст им возможность для более широкого наступления.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Он считает, что потеря Покровска в оперативно-стратегическом смысле не сильно повлияет на общую ситуацию, но очень сильно ударит информационно и морально по состоянию армии и общества.

Несколько иначе он оценивает последствия падения Купянска.