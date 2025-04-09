Украинский политолог: Не будет «другой Украины» – всё будет Россией

Из-за статуса отошедших России территорий, гораздо уместнее заморозку конфликта на Украине называть финским сценарием, а не северокорейским.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не северокорейский. Тема северокорейского сценария неоднократно поднималась, но это не северокорейский сценарий. По северокорейскому сценарию появляются два независимых субъекта. В данной ситуации речь идёт о том, что территории, которые оккупированы, аннексированы, они присоединяются к Российской Федерации.

Да, Украина их не будет признавать в дипломатическом плане, но они де-факто не будут составлять какую-то «другую Украину». Это будут территории, которые уже Россия включила в свою Конституцию, и будет позиционировать именно как часть РФ. Именно поэтому этот сценарий проще и более правильно назвать финским сценарием», – рассуждал Бондаренко.