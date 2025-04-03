Украинский фронт рухнет внезапно – офицер ВСУ

Украинский фронт рухнет на одном из направлений внезапно, когда с улучшением погоды Россия усилит давление.

Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, это внезапно будет. У них, как всегда, где-то будет подготовлена какая-то… Основные – мы даже не можем продумать, в каком моменте, где они найдут эту лазейку. Но они ее найдут.

И нам надо быть к этому готовым для того, чтобы у нас были опять какие-то бригады, чтобы у нас не на горячке создавалась какая-то сводная группа, которая поедет, или ударный кулак, который будет там, когда будет окружение, чтобы выбивать наших, чтобы вышли. Чтобы у нас были созданы бригады уже некоторые, которые будут уже вдруг чего ждать и полностью выдвигаться туда, максимально как бы тушить этот пожар.

Просто банально сейчас говорить – это может быть и Покровское направление, и Успеновка, и ещё где-то. Сейчас погода начнется хорошая для них, этого всего оптоволокна, всех дронов, логистику начнут перебивать», – сказал Черный.