Украинский дрон поразил еще одну нефтебазу

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Украина не прекращает атаковать объекты энергетического комплекса РФ.

Сегодня ночью была атакована нефтебаза в Краснодарском крае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы. К тушению огня привлечены 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте контролирует глава Каневского района. Согласно его докладам, пожар локализован, предварительно — пострадавших нет», – написал краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев в три часа ночи.

К сожалению, в очередной раз, несмотря на запреты, в сети появились кадры с последствиями атаки, в том числе снятые с близлежащих камер наблюдения. Судя по кадрам, по нефтебазе прилетел дрон, а не обломки.

При этом в утренней сводке Минобороны РФ Краснодарский край почему-то не фигурирует.