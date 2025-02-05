Украинский дрон поразил еще одну нефтебазу
Украина не прекращает атаковать объекты энергетического комплекса РФ.
Сегодня ночью была атакована нефтебаза в Краснодарском крае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы.
К тушению огня привлечены 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте контролирует глава Каневского района. Согласно его докладам, пожар локализован, предварительно — пострадавших нет», – написал краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев в три часа ночи.
К сожалению, в очередной раз, несмотря на запреты, в сети появились кадры с последствиями атаки, в том числе снятые с близлежащих камер наблюдения. Судя по кадрам, по нефтебазе прилетел дрон, а не обломки.
При этом в утренней сводке Минобороны РФ Краснодарский край почему-то не фигурирует.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БпЛА – над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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