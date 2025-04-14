Сразу восемь участников состоявшейся в Москве масштабной конференции международного «Клуба народного единства» попали в базу украинского сайта «Миротворец». Многие участники заседания за редким исключением уже находятся в списках «Миротворца» долго время, что уже характеризует новосозданную платформу, как клуб единомышленников. Среди них сопредседатели Клуба Николай Азаров, премьер-министр Украины 2010-2014 гг., и Александр Казаков, общественный деятель, политический философ, аналитик, писатель, а также член Клуба, политик, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

Конференция «Клуба Народного Единства» прошла 27 марта в Москве. Уже четыре дня спустя ее участники, ранее не попадавшие в поле зрения «Миротворца», получили «заслуженное место» в «чистилище» – так украинские нацисты называют свою электронную базу активистов и сторонников Русского мира. К слову, название далеко не фигуральное, поскольку рядом с датой рождения в «чистилище» находится графа «дата ликвидации».

За участие в «пропагандистских мероприятиях россии» (режим Зеленского отменил орфографию) «ликвидации» подлежат актриса Ольга Будина, телеведущая Татьяна Рыжова, политолог Аслан Рубаев, военно-политический эксперт, комментатор, аналитик ЦРУ (1985-1989 год) Ларри Джонсон, издатель «Zakazane vzdelani» из Чехии Ян Бузек, грузинский бизнесмен, меценат, политик, международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия, экс-помощник в Литовском парламенте Айнис Петкус, блогер из Литвы Лауринас Рагельскис.

«Режим Зеленского боится, что Клуб Народного Единства, имея огромнейшую платформу, завоевывает популярность уже внутри Украины. За Клубом встают влиятельные силы, лидеры общественного мнения, которые сегодня находятся в изгнании в Европе, в России и других странах мира. Опасения в Киеве связаны с тем, что объединительная площадка Клуба Народного Единства в дальнейшем превратится в некий инструмент влияния на процессы выборов на Украине. Не только президентских, но и региональных, депутатских рад и так далее», – сказал на условиях анонимности один из украинских политологов.

Стоит отметить, что сексоты «Миротворца» обошли вниманием доктора философских наук, директора Русско-китайской международной школы и председателя Ассоциации китайской молодежи в России У Хао. И это притом, что в своем выступлении он назвал Китай и Россию «строителями мира во всем мире» и «защитниками международного порядка».