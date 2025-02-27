Концепция Бжезинского о разрушении России через Украину оказалась несостоятельной. Падения и разделения России не произошло, даже с учетом дополнительного давления через санкции.

На это обратил внимание в эфире «Крым 24» российский философ и политтехнолог Тимофей Сергейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США готовились к военному освоению Крыма, и в принципе всей Украины. Но, в первую очередь, Крым должен был стать американским авианосцем, и вообще все Черноморское побережье. Поэтому возврат Крыма в Россию – это ещё и военное событие. Однако Украина не бросилась отвоевывать Крым. Поэтому американцы пошли окружным путём. Они стали подталкивать Украину к агрессии на Донбассе, дабы втянуть русских в военное противостояние. Это проект ещё политического клана Байдена: они дали обязательства политическому классу Америки, что они Россию добьют, надо только заставить её воевать. И как только она начнёт воевать, она рухнет. За этим стоит концепция Бжезинского, что Украина – ключ к разрушению России, и если её изъять, дальше гражданская война, падение и дробление России», – пояснил он.

Администрация Байдена усилила давление на Россию при помощи санкций, устроив фактическую блокаду, или «казус белли».