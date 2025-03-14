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Лет через пять с лишним в состав ЕС якобы войдёт Украина и покажет европейцам, как свернуть с пути погибели.

Об этом в интервью грантоедскому «Бигус-инфо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но сейчас европейцы хотя бы на какой-то верхней прослойке почувствовали, первое, что угрозы есть. Второе, они почувствовали, что американцы и русские могут в какой-то момент объединить свои усилия относительно перезагрузки политической модели Европы. Это реальность после речи Джей Ди Вэенса – довольно откровенной речи на Мюнхенской конференции по безопасности. Поэтому Европа поняла, что мир, наконец, изменился. Они, когда выбрали Трампа, всё равно думали как-то там… а теперь как-то пропетлять – нет. Всё», – сказал Климкин.

При этом для Украины он видит большое европейское будущее.