Украинская дипломатия паникует: США и РФ могут объединиться для перезагрузки Европы

Вадим Москаленко.  
14.03.2025 08:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Лет через пять с лишним в состав ЕС якобы войдёт Украина и покажет европейцам, как свернуть с пути погибели.

Об этом в интервью грантоедскому «Бигус-инфо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лет через пять с лишним в состав ЕС якобы войдёт Украина и покажет европейцам, как...

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«Но сейчас европейцы хотя бы на какой-то верхней прослойке почувствовали, первое, что угрозы есть. Второе, они почувствовали, что американцы и русские могут в какой-то момент объединить свои усилия относительно перезагрузки политической модели Европы. Это реальность после речи Джей Ди Вэенса – довольно откровенной речи на Мюнхенской конференции по безопасности. Поэтому Европа поняла, что мир, наконец, изменился. Они, когда выбрали Трампа, всё равно думали как-то там… а теперь как-то пропетлять – нет. Всё», – сказал Климкин.

При этом для Украины он видит большое европейское будущее.

«Это моё виденье для Украины через 5+ лет. Я уверен, что за пять-плюс лет у нас есть шанс попасть в Европейский Союз и сказать, что Европа не должна быть такой, как сейчас, поскольку это путь к тому, что Европы не будет», – мечтает порошенковский экс-министр.

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