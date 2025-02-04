Украине придётся изменить Конституцию или исчезнуть – Ищенко
Если Украина хочет начать мирные переговоры, ей придётся изменить Конституцию.
Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если украинская власть по нашему требованию в качестве предварительного условия для заморозки выводит украинские войска из Херсона и Запорожья, то тем самым она формально признает, что эти территории перешли в состав России.
А это уже конституционная проблема для Украины, потому что такое решение может принять только референдум, который прошел на этих территориях тоже. Они, когда писали свою Конституцию, они сделали максимум, чтобы невозможно было изменить границы», – сказал Ищенко.
«А мы сейчас не очень заинтересованы в том, чтобы вести переговоры. У нас всё хорошо на фронте. Мы получаем с каждым днём всё больше и больше преимуществ.
Значит, мы выдвигаем вполне резонные требования – нам нужен партнер, в легитимности которого мы не сомневаемся. И мы согласны с ним вести переговоры. А еще мы хотим вести переговоры с США, не как с посредником, а как с участником конфликта.
Мы хотим вести переговоры об урегулировании вообще всех вопросов в интересах всех участников. Об этом мы не можем вести переговоры с Украиной. У нас есть ЕС, у нас есть США, у нас есть политика санкций.
Значит, нам реально есть о чем с ними разговаривать. И мы не можем, мы не можем решить этот вопрос конкретно с одним Зеленским. Поэтому мы сейчас работаем на то, чтобы за стол переговоров пришли США», – подытожил политолог.
Он подчеркнул, что американскому президенту «рано или поздно по-любому придётся» идти на переговоры с Москвой – даже если Украине для этого придётся исчезнуть.
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