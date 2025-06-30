Президент США Дональд Трамп не имеет сильных рычагов влияния на российского лидера Владимира Путина. К тому же, он является сторонником тезиса о том, что каждые следующие условия России к Украине будут еще более тяжелыми для Киева.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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