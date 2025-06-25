«Украина победит Россию, но Европу это не спасет» – американский генерал

Елена Острякова.  
25.06.2025 14:23
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украина якобы в состоянии одержать военную победу над российской армий.

Об этом глава Европейского командования ВС США белорусского происхождения генерал Алексус Гринкевич во время слушаний в американском сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина якобы в состоянии одержать военную победу над российской армий. Об этом глава Европейского...

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«Я думаю, что Украина может победить. Я думаю, что когда твоя родина в опасности, ты сражаешься с таким упорством, которое нам трудно себе представить, если мы сами не оказывались в такой ситуации», – сказал Гринкевич.

Однако он утверждает, что даже после «поражения на Украине» Россия будет представлять опасность для Европы.

«Я думаю, что независимо от того, чем окончится война в Украине, Путин создал военную экономику и военную машину, которая поддерживается этой военной экономикой. Это будет представлять угрозу для наших союзников по НАТО», – сказал Гринкевич.

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