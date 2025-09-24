Украина делает ставку на «морально-ментальное поражение РФ» – полковник СБУ

Игорь Шкапа.  
24.09.2025 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 6
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Последние пуски украинских дронов в направлении Москвы имели цель морально повлиять на россиян.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние пуски украинских дронов в направлении Москвы имели цель морально повлиять на россиян. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

У него поинтересовались, какие цели, психологическую дестабилизацию или что-то еще, преследует Украина попытками налетов на российскую столицу.

Эксперт заметил, что речь идет о специальной военной операции со стороны Украины, отметив, что у таких мероприятий есть три цели – военная, информационная и политическая.

«С учётом того, что на территории Москвы, Московской области по объектам, которые являются предприятиями ВПК нет никакой информации, что они были уничтожены и разрушены, мы можем только спрогнозировать, что это больше касалось ментального или морального состояния ведения боевых действий.

Война ведётся в трёх средах. Собственно, война на линии боевого соприкосновения, горячая фаза. И вторые две фазы – это морально и ментально. Так вот, именно эти две фазы, по всей видимости, наше командование спланировало», – считает Стариков.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить