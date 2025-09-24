Украина делает ставку на «морально-ментальное поражение РФ» – полковник СБУ

Последние пуски украинских дронов в направлении Москвы имели цель морально повлиять на россиян.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У него поинтересовались, какие цели, психологическую дестабилизацию или что-то еще, преследует Украина попытками налетов на российскую столицу.

Эксперт заметил, что речь идет о специальной военной операции со стороны Украины, отметив, что у таких мероприятий есть три цели – военная, информационная и политическая.

«С учётом того, что на территории Москвы, Московской области по объектам, которые являются предприятиями ВПК нет никакой информации, что они были уничтожены и разрушены, мы можем только спрогнозировать, что это больше касалось ментального или морального состояния ведения боевых действий.

Война ведётся в трёх средах. Собственно, война на линии боевого соприкосновения, горячая фаза. И вторые две фазы – это морально и ментально. Так вот, именно эти две фазы, по всей видимости, наше командование спланировало», – считает Стариков.