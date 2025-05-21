У ВСУ уже проблемы даже с обеспечением едой – нацист Береза

Анатолий Лапин.  
21.05.2025 14:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


В украинской армии провален ряд направлений, проблемы существуют от боеприпасов и дронов до даже обеспечения военных питанием.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинской армии провален ряд направлений, проблемы существуют от боеприпасов и дронов до даже...

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«Надо менять ситуацию. Для того, чтобы изменить ситуацию, надо страну перестраивать полностью под продолжительную войну. Начинать с того, что не 5-6 успешных менеджеров, а компетентные, опытные, эффективные, а может даже нелояльные Зеленскому, но лояльные Украине, должны возглавлять разные направления. И не так, что сейчас по всему фронту не хватает дронов и госзаказ провален, а так, чтобы эти люди обеспечивали всем необходимым.

Как, например, обеспечивает Израиль свою армию, как минимум. Или как Азербайджан обеспечивал свою армию для ведения боевых действий и возвращения территорий под контроль Азербайджана. Так вот, для этого надо менять отношение к войне. Для этого надо изменить все. От обеспечения вооруженных Сил минами, дронами, взрывчаткой, сбросами – всем. Едой, кстати, с которой тоже сейчас уже проблемы. В обеспечении едой вооруженных сил тоже сейчас мы наблюдаем проблемы», – заявил Береза.

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