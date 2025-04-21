У Трампа все готово для санкций против Зе-режима

Игорь Шкапа.  
21.04.2025 09:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Несмотря на лицемерные заявления, Владимиру Зеленскому не нужен мир.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят депутаты украинского парламента прошлых созывов.

Несмотря на лицемерные заявления, Владимиру Зеленскому не нужен мир. К такому выводу, передает корреспондент...

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«Зеленский боится выборов. Во-первых, если наступит мир, надо будет проводить выборы. Во-вторых, это деньги. 60% бюджета Украины поступает от Запада и США. Зеленский понимает, что продолжение войны — это вопрос его безопасности и сохранения полномочий», – сказал «Известиям» покинувший Украину экс-депутат Владимир Олейник.

Еще один бывший украинский парламентарий Спиридон Килинкаров тоже считает, что перемирие сейчас не в приоритете киевского режима, а сорвать прекращение огня Киеву помогают западные партнеры.

«Они добиваются невозможности прямых переговоров между Трампом и Путиным», – считает политик.

По его словам, подобные действия могут привести к тому, что США могут прекратить финансирование Киева и ввести персональные санкции.

«В Соединенных Штатах готовы два списка. Один на 17 человек — это ближайшее окружение Зеленского, а второй на 279 человек. Эти списки помогали составлять украинские политики, которые находятся в оппозиции. Всё, что американцам необходимо знать о нынешней коррумпированной украинской власти, у них есть. Просто политически пока не созрела ситуация, при которой это может быть включено в дело», – добавил Килинкаров.

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