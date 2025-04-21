У Трампа все готово для санкций против Зе-режима
Несмотря на лицемерные заявления, Владимиру Зеленскому не нужен мир.
К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят депутаты украинского парламента прошлых созывов.
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«Зеленский боится выборов. Во-первых, если наступит мир, надо будет проводить выборы. Во-вторых, это деньги. 60% бюджета Украины поступает от Запада и США. Зеленский понимает, что продолжение войны — это вопрос его безопасности и сохранения полномочий», – сказал «Известиям» покинувший Украину экс-депутат Владимир Олейник.
Еще один бывший украинский парламентарий Спиридон Килинкаров тоже считает, что перемирие сейчас не в приоритете киевского режима, а сорвать прекращение огня Киеву помогают западные партнеры.
«Они добиваются невозможности прямых переговоров между Трампом и Путиным», – считает политик.
По его словам, подобные действия могут привести к тому, что США могут прекратить финансирование Киева и ввести персональные санкции.
«В Соединенных Штатах готовы два списка. Один на 17 человек — это ближайшее окружение Зеленского, а второй на 279 человек. Эти списки помогали составлять украинские политики, которые находятся в оппозиции. Всё, что американцам необходимо знать о нынешней коррумпированной украинской власти, у них есть. Просто политически пока не созрела ситуация, при которой это может быть включено в дело», – добавил Килинкаров.
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