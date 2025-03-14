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Администрация Трампа не изменяет своей приверженности решать с Россией вопросы Украины через голову Киева.

Об этом в интервью грантоедскому «Бигус-инфо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США от России хотят взаимодействия по всем важным для себя вопросам. Это, в первую очередь, ядерное оружие, оружие в космосе, это Ближний Восток, это Китай, это энергоносители, распределение рынков, цены на энергоносители, критические ископаемые, которые можно доставать в сегодняшней России, поддержка или не поддержка России по миру. То есть это достаточно широкий круг вопросов. И наш вызов заключается в том, что почти все эти вопросы являются не просто важнее, а на порядок важнее для сегодняшней администрации, чем мы», – признал Климкин.