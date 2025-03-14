У России и Америки оказалось много вопросов на порядок важнее Украины

Вадим Москаленко.  
14.03.2025 08:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Администрация Трампа не изменяет своей приверженности решать с Россией вопросы Украины через голову Киева.

Об этом в интервью грантоедскому «Бигус-инфо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация Трампа не изменяет своей приверженности решать с Россией вопросы Украины через голову Киева....

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«США от России хотят взаимодействия по всем важным для себя вопросам. Это, в первую очередь, ядерное оружие, оружие в космосе, это Ближний Восток, это Китай, это энергоносители, распределение рынков, цены на энергоносители, критические ископаемые, которые можно доставать в сегодняшней России, поддержка или не поддержка России по миру.

То есть это достаточно широкий круг вопросов. И наш вызов заключается в том, что почти все эти вопросы являются не просто важнее, а на порядок важнее для сегодняшней администрации, чем мы», – признал Климкин.

 

«Наша война является важной для Штатов, и в действительности наш вопрос используют для того, чтобы легализовать диалог с Кремлём и развитие отношений. Очевидно, что говорить они должны, и в этом нет ничего плохого. Но риски начинаются там, где за нашей спиной или над нашей головой начинают что-то решать…

И администрация американская хочет обозначить рамку переговоров и основные вопросы вместе с Россией, и потом просто показать – а что вы можете сделать, используя эту рамку? Они не понимают нас. Они в значительной мере не понимают и Россию», – считает экс-министр.

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