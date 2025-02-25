Президент США Дональд Трамп принудит Киев к подписанию соглашения об украинских ресурсах, что будет означать для Зеленского полную политическую самоликвидацию.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что в течение нескольких недель постараются додавить Зеленского – в это охотно верится. Но достаточно ли у Трампа инструментов для этого, это уже другой вопрос. Поскольку на более длинную дистанцию – три-шесть месяцев, методы найдутся, а вот быстро – пока я придерживаюсь умеренно-скептической точки зрения…

Я говорил, что для Трампа ты либо часть решения проблемы, либо ты – часть проблемы. Вот, в Зеленском Трамп видит часть проблемы.

И судя по тому, что ему подыграл в интервью Путин – тоже один из моментов, по которым Россия и США пришли к согласию. Судя по всему, Трамп хочет додавить в ходе личной встречи Владимира Зеленского на подписание этого соглашения», – сказал Золотарёв.