«У Путина и Трампа консенсус: Зеленский – это часть проблемы» – украинский эксперт
Президент США Дональд Трамп принудит Киев к подписанию соглашения об украинских ресурсах, что будет означать для Зеленского полную политическую самоликвидацию.
Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«То, что в течение нескольких недель постараются додавить Зеленского – в это охотно верится. Но достаточно ли у Трампа инструментов для этого, это уже другой вопрос. Поскольку на более длинную дистанцию – три-шесть месяцев, методы найдутся, а вот быстро – пока я придерживаюсь умеренно-скептической точки зрения…
Я говорил, что для Трампа ты либо часть решения проблемы, либо ты – часть проблемы. Вот, в Зеленском Трамп видит часть проблемы.
И судя по тому, что ему подыграл в интервью Путин – тоже один из моментов, по которым Россия и США пришли к согласию. Судя по всему, Трамп хочет додавить в ходе личной встречи Владимира Зеленского на подписание этого соглашения», – сказал Золотарёв.
«Проблема в том, что подписывая такое соглашение, Владимир Александрович, по сути, расписывается в своей политической самоликвидации. Уже тогда говорить об участии в выборах, о какой-то дальнейшей политической перспективе – сто процентов уже не придётся», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: