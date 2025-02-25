«У Путина и Трампа консенсус: Зеленский – это часть проблемы» – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
25.02.2025 18:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп принудит Киев к подписанию соглашения об украинских ресурсах, что будет означать для Зеленского полную политическую самоликвидацию.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп принудит Киев к подписанию соглашения об украинских ресурсах, что будет...

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«То, что в течение нескольких недель постараются додавить Зеленского – в это охотно верится. Но достаточно ли у Трампа инструментов для этого, это уже другой вопрос. Поскольку на более длинную дистанцию – три-шесть месяцев, методы найдутся, а вот быстро – пока я придерживаюсь умеренно-скептической точки зрения…

Я говорил, что для Трампа ты либо часть решения проблемы, либо ты – часть проблемы. Вот, в Зеленском Трамп видит часть проблемы.

И судя по тому, что ему подыграл в интервью Путин – тоже один из моментов, по которым Россия и США пришли к согласию. Судя по всему, Трамп хочет додавить в ходе личной встречи Владимира Зеленского на подписание этого соглашения», – сказал Золотарёв.

«Проблема в том, что подписывая такое соглашение, Владимир Александрович, по сути, расписывается в своей политической самоликвидации. Уже тогда говорить об участии в выборах, о какой-то дальнейшей политической перспективе – сто процентов уже не придётся», – добавил эксперт.

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