У нас осталось 5 лет, потом Путин протестирует НАТО – еврокомиссар по обороне

У европейских стран-членов НАТО осталось 5 лет для того, чтобы поставить свои экономики на военные рельсы.

Об этом в эфире телеканалу DW заявил бывший премьер-министр Литвы, ныне – еврокомиссар по обороне Андоюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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