У нас осталось 5 лет, потом Путин протестирует НАТО – еврокомиссар по обороне
У европейских стран-членов НАТО осталось 5 лет для того, чтобы поставить свои экономики на военные рельсы.
Об этом в эфире телеканалу DW заявил бывший премьер-министр Литвы, ныне – еврокомиссар по обороне Андоюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для того, чтобы страны имели свои оборонительные возможности, им, конечно, нужно и вложить деньги, и чтобы промышленность смогла бы вот это все изготовить. И мы, конечно, говорим о том, что эти планы нужно воплотить в жизнь примерно до 30-го года, потому что разведывательные службы открыто говорят – и немецкая разведывательная служба, и датчане тоже говорят, что Путин может быть готов протестировать, как работает так называемая 5-я статья НАТО до 2030 года. То есть он видит такую возможность, потому что российская экономика поставлена на военные рельсы, производство идет полным темпом.
Вот что говорит, скажем, Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, что за три месяца сейчас Россия производит оружия больше, чем все члены НАТО – Европейские страны, Великая Британия, Норвегия, Соединенные Штаты Америки и Канада производят за год. То есть такая разница, она как бы создает чувство у Путина, что он может действительно нас тестировать», – заявил Кубилюс.
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