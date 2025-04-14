«У нас нет русских земель, наоборот – Курск це Украина!» – нацистка Ницой развлекает оплакивающих Фарион рагулей

Тарас Стрельцов.  
14.04.2025 21:29
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Русский язык, на котором разговаривает большая часть Украины, должен рассматриваться исключительно как тяжёлое колониальное наследие, не тянущее даже на язык меньшинств.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила украинская писательница-русофобка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русский язык, на котором разговаривает большая часть Украины, должен рассматриваться исключительно как тяжёлое колониальное...

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«Дело в том, что мы приравняли русский язык к нашему колониальному прошлому, колониальному наследию. И мы, избавляясь от наследия, заодно избавляемся от языка, как от колониального наследия. Но у нас русский язык признан, не знаю, по каким критериям, национальным меньшинством.

Я понимаю национальное меньшинство, приравненное к какому-то коренному народу, есть коренные народы, у которых нет своих стран, как крымские татары и их язык. А есть, у которых есть страна.

После Второй мировой войны у нас кусок земли отхватили, отдали Венгрии, а кусочек, полоску Венгрии, наоборот, наделили нам. И на этих землях жили венгры, а тогда они стали украинцами – это и есть национальное меньшинство. Представители другой страны оказались в этой стране в силу тех обстоятельств», – рассуждала Ницой.

«У нас нет москальской полоски земли на Украине, где бы жили москали, чтобы приравнивать их к национальным меньшинствам. У нас нет земель, присоединённых от Московии. Наоборот, у нас есть земли украинские – та же Курщина, к Москаляндии их присоединили», –  вещала нацистка.

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