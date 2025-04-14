«У нас нет русских земель, наоборот – Курск це Украина!» – нацистка Ницой развлекает оплакивающих Фарион рагулей

Русский язык, на котором разговаривает большая часть Украины, должен рассматриваться исключительно как тяжёлое колониальное наследие, не тянущее даже на язык меньшинств.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила украинская писательница-русофобка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что мы приравняли русский язык к нашему колониальному прошлому, колониальному наследию. И мы, избавляясь от наследия, заодно избавляемся от языка, как от колониального наследия. Но у нас русский язык признан, не знаю, по каким критериям, национальным меньшинством.

Я понимаю национальное меньшинство, приравненное к какому-то коренному народу, есть коренные народы, у которых нет своих стран, как крымские татары и их язык. А есть, у которых есть страна.

После Второй мировой войны у нас кусок земли отхватили, отдали Венгрии, а кусочек, полоску Венгрии, наоборот, наделили нам. И на этих землях жили венгры, а тогда они стали украинцами – это и есть национальное меньшинство. Представители другой страны оказались в этой стране в силу тех обстоятельств», – рассуждала Ницой.