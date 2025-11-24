Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз не сможет обеспечить Украину, но всё равно будет подталкивать её на войну лживыми рассказами о «справедливом мире».

Об этом на антироссийском канале «Живой гвоздь» заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если война будет продолжаться, что для Украины может сделать Европа, без США? Она не может предоставить Украине достаточную финансовую и военную помощь для продолжения войны. Европа может это только декларировать. Но пока Европа декларирует прекрасные вещи, каждую неделю гибнут тысячи украинцев, десятки тысяч ранений, разрушаются города. И для европейцев это печально, но это не фактор понимания того, что это будет продолжаться. Европейские солдаты не воюют на Украине. Европейцы не ощущают бремя войны», – сказал Баумейстер.