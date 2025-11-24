У Европы и Украины нет никаких ресурсов для навязывания своего плана – Баумейстер
Евросоюз не сможет обеспечить Украину, но всё равно будет подталкивать её на войну лживыми рассказами о «справедливом мире».
Об этом на антироссийском канале «Живой гвоздь» заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если война будет продолжаться, что для Украины может сделать Европа, без США? Она не может предоставить Украине достаточную финансовую и военную помощь для продолжения войны. Европа может это только декларировать.
Но пока Европа декларирует прекрасные вещи, каждую неделю гибнут тысячи украинцев, десятки тысяч ранений, разрушаются города. И для европейцев это печально, но это не фактор понимания того, что это будет продолжаться. Европейские солдаты не воюют на Украине. Европейцы не ощущают бремя войны», – сказал Баумейстер.
«Поэтому все эти декларации о «справедливом мире» – что за ними стоит, никак не пойму? Чтобы говорить о справедливом мире в нашем циничном времени, нужно иметь достаточно вооружений, солдат на передовой, и финансов. И желательно, не иметь внутри себя коррупционных скандалов мирового масштаба.
Когда твоя страна воюет, и гибнут тысячи мужчин, власть устраивает сценарий самообогащения, воруя на войне, и тем самым косвенно беря ответственность за эти жертвы», – добавил он.
