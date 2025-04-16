Турция – молчаливый союзник России в неприятии британского присутствия в Одессе и Очакове
Одесса и Очаков с большой долей вероятности вошли в «столетнее соглашение» между Украиной и Великобританией, и Лондон стремится сохранить свои позиции.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Договариваются с сильным, слабым – указывают. Нам пока указать сложно. Так что, чем сильнее будет наш военно-промышленный комплекс, чем сильнее будет наша экономика, чем четче будет наша позиция, тем легче нам будет отстаивать свой переговорную позицию.
Надо дать должное Турции – она не хотела бы наличия здесь сильной английской базы. С 2017 года у англичан два портопункта в Очакове и Одессе. И конечно же они хотят обеспечить своё присутствие и в дальнейшем. Скорее всего, так называемое «столетнее соглашение» Великобритании и Украины предусматривает в части секретных протоколов создание, сохранение и контроль англичан над этими военно-морскими базами.
А это позволяет им собственное военное присутствие в акватории Чёрного моря, что нам не нужно и повышает конфликтогенность Черноморского региона. Естественно, мы с этим будем бороться», – отметил он.
Турция стремится не вступать в прямой конфликт с одной из сторон, чтобы не увязнуть в ненужной конфронтации.
«Сегодня у них три направления, а у самого Эрдогана непростая экономическая ситуация, особенно если учесть, что они стали активно себя продвигать в Сирии. Параллельно пытаются вернуть идею «Великого Турана» и в это вкладывают большие деньги, что для России достаточно неприятная составляющая. Ну и Турция тоже продвигает свои интересы в Африке.
Поэтому на все три направления у них ни физически, ни технически, ни в военном плане нет сил. Поэтому они пока отсиживаются на своей территории, пользуются нашим «Южным потоком», которым мы поддерживаем их баланс и некую значимость в регионе, как крупного южного хаба по пересылке трубопроводного газа», – заключил Колесниченко.
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