Турция – молчаливый союзник России в неприятии британского присутствия в Одессе и Очакове

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Одесса и Очаков с большой долей вероятности вошли в «столетнее соглашение» между Украиной и Великобританией, и Лондон стремится сохранить свои позиции.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Договариваются с сильным, слабым – указывают. Нам пока указать сложно. Так что, чем сильнее будет наш военно-промышленный комплекс, чем сильнее будет наша экономика, чем четче будет наша позиция, тем легче нам будет отстаивать свой переговорную позицию. Надо дать должное Турции – она не хотела бы наличия здесь сильной английской базы. С 2017 года у англичан два портопункта в Очакове и Одессе. И конечно же они хотят обеспечить своё присутствие и в дальнейшем. Скорее всего, так называемое «столетнее соглашение» Великобритании и Украины предусматривает в части секретных протоколов создание, сохранение и контроль англичан над этими военно-морскими базами. А это позволяет им собственное военное присутствие в акватории Чёрного моря, что нам не нужно и повышает конфликтогенность Черноморского региона. Естественно, мы с этим будем бороться», – отметил он.

Турция стремится не вступать в прямой конфликт с одной из сторон, чтобы не увязнуть в ненужной конфронтации.