Трамп жаждет передышки для переформатирования отношений с Европой – Копатько

Замешательство, вызванное новыми мирными инициативами, может сыграть на руку Москве, поскольку в информационный вакуум на Западе понемногу проникает риторика, отличная от типично русофобской.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вопросы заключения мира [со стороны США] значительно ближе стали, такой вариант есть, маятник опять качнулся в сторону. Но если заглянуть на несколько лет вперёд, мы понимаем, что Европа подготовку к войне не остановила ни на грамм. Это никуда не денется ближайшие несколько лет, ни о какой демилитаризации речи не идёт.

Это передышка, связанная с тем, что американцам нужно как-то переформатировать свои отношения с Европой. А здесь какие варианты? Нужно сделать шаг назад. Но с наскока не пошли, ситуация оказывается, что у русских есть требования, что, оказывается, русские во многих вопросах не виноваты.

Это я цитирую европейцев, ни грамма пропаганды, мы просто цитируем источники», – отметил Копатько.