Трамп взялся выкорчевать под корень наследие Байдена в Европе – Сергейцев
Европейской бюрократии, привыкшей получать указания из Белого дома, вслед за Зеленским придется уйти в отставку.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал российский философ и политтехнолог Тимофей Сергейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп же сказал, что им делать – уходить. Но он сказал это на примере Зеленского: тебе пора уходить, дорогой друг. Всё. Ты больше не нужен, ты не соответствуешь нашим американским задачам. В этом смысле, Трампу предстоит выкорчевать кадры своих врагов. И не только внутри, но и везде, где они их расставили.
А они их совершенно сознательно расставляли в Европе. Это не субъекты, это не политики – это политические менеджеры или администраторы. Понятно, что они этой администрации не нужны, они относятся к кадрам врагов и их надо убрать из Европы», – отметил он.
Параллельно с тем, как будет идти ликвидация политического наследия Байденов и вообще демократов, без чего администрации Трампа не выжить, будет складываться новый курс.
«Кстати говоря, складывание этого нового курса, в том числе, используется как инструмент для политической зачистки. Это обоюдоострая конструкция. В чём наследие заключается – в том, Америка правит миром. Ну, где можно управлять – управляет, где согласны слушаться приказов -там властвуют, где не согласны – там заставляют. То есть господствуют с помощью этих трёх вариантов», – пояснил эксперт.
С миром, основанным не ее правилах, Америка не справилась. Она заплатила за это гигантскими внутренними проблемами, включая внешний долг и миграцию, что привело к смене власти.
«Наша позиция какая – если Америка всерьез при Трампе и его последователях, которым, наверное, будет Венс, откажется от реально непосильного для неё статуса руководителя миром и начнёт двигаться к нормальной империи, то есть континентальному государству больших размеров, способному существовать самостоятельно, даже автономно, и которая в общем осознаёт свои границы и дальше этих границ не пойдёт, то нас это устроит», – заключил Сергейцев.
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