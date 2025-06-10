Трамп верит в победу России и требует от Украины больших уступок – Бортник

Президент США Дональд Трамп верит в то, что Россия победит Украину в силу большего размера и ресурсов.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верит ли Трамп в то, что Россия побеждает в войне против Украины? Да, верит, это очевидно. Трамп не раз говорил, что у Украины нет козырей, что Россия больше, у нее больше ресурсов. Очевидно, верит. В интересах ли Трампа, чтобы Россия победила Украину? Нет, не в интересах. Трамп хочет запечатать ситуацию, заморозить эту ситуацию, чтобы не победила ни Украина, ни Россия…

Поэтому Трамп считает, исходя из этой логики, что Украина должна чуть-чуть больше уступить, нежели Россия. Условно говоря, если Россия выдвигает 20 требований и Украина 20 требований, то соотношение должно быть 15 на 5 в отношении принятия этих требований. Трамп считает, что Украина должна больше уступить. Тем более, что Украина больше зависима от США и Запада, и у Трампа намного больше инструментов влияния на Украину, на порядок больше, нежели на Россию», – заявил Бортник.