Ошибочно считать, что США вместе с Россией противостоят Европе по украинскому вопросу.

Об этом политический аналитик, бывший сотрудник Госдепартамента США Джим Джатрас заявил в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что и Стармер, и Макрон провели очень теплые встречи с Трампом в Белом доме. Они не были такими глупыми, как Зеленский, но не пришли к соглашению о поддержке европейской миссии на Украине. Но он оставил эту дверь открытой и сказал, что европейские войска могут быть там. Они не будут подпадать под действие статьи пять. Зачем было это говорить, если вы не планируете отправлять туда европейские войска?», – сказал Джатрас.

Он полагает, что Запад хочет сыграть с Россией в игру «хороший полицейский — плохой полицейский».

«Европейцы будут много шуметь и казаться очень воинственными, а Трамп будет казаться очень дружелюбным. Но план игры заключается в том, что если русские согласятся на перемирие, то «коалиция желающих» отправит войска на место, чтобы обеспечить перемирие.

Хотя американцы официально это не поддержат, это создаст дилемму для русских. Мы не соглашались на европейские войска, но теперь они там. И хотя американцы не гарантировали безопасность этих войск, это поставит их в положение, которое заставит их поддержать. Это дохлая кошка, которую они хотят бросить на стол, чтобы поставить русских в очень сложное положение», – заключил Джатрас.