Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский конфликт продлится до 2029 года.

Об этом российский публицист Максим Шевченко заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«До 2029 года. Европейский союз еще трепыхается с точки зрения Вашингтона и Москвы, которая играет тут на Вашингтон. Подыгрывает, как в преферанс, на руку Вашингтону. Он еще трепыхается. Он перестанет трепыхаться, когда к власти в ЕС придут силы, которых трампистский Вашингтон будет идентифицировать как своих союзников», – сказал Шевченко.

Как союзников президента США Дональда Трампа он назвал не только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, но партию «Свобода» в Австрии, «Альтернативу для Германии» и «Национальное объединение» во Франции.

Важным признаком победы трампистов в Европе Шевченко считает победу на президентских выборах в Румынии Джорже Симиона, который выступает против поставок оружия Украине – «это и без перемирия шаг к прекращению войны».