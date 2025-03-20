Трамп подарит Путину Украину, чтобы обустроить под себя Европу – немецкий генерал

Елена Острякова.  
20.03.2025 16:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп думает о политике «полушариями», и больше всего его волнует «американское» полушание.

Об этом четырехзвездный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью Флавио фон Вицлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп думает о политике «полушариями», и больше всего его волнует «американское»...

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«Но он думает и о «европейском» полушарии. И для него это означает готовность предоставить России, одной из трех великих соперничающих держав, буфер. С середины 90-х годов Россия уступила буферную зону другому государству. Она стоит за требованием нейтралитета Украины.

Трамп сформулировал это в своей собственной манере, сказав: я очень хорошо понимаю, что Россия не хочет, чтобы войска НАТО находились на ее границе. То есть мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, которая когда-нибудь приведет к отделению американцев или президента Трампа от Европы», – сказал Куят.

При этом он считает, что США полностью не выйдут из НАТО, но в альянсе сформируется «европейская колонна».

«Это также означает, что прекращение войны на Украине, разрешение напряженности между Украиной и Россией в принципе не являются целью американской политики, но предпосылкой для того, чтобы это полушарие возникло таким образом, каким его представляет Трамп – с буферной зоной, с санитарным кордоном между Россией и Европой в целом», – заключил Куят.

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