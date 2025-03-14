Трамп намерен продать Украину, но дорого – Ищенко

Максим Столяров.  
14.03.2025 11:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина остаётся для США дорогой разменной монетой.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина остаётся для США дорогой разменной монетой. Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу...

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«США присутствуют сразу и в Тихоокеанском регионе, и в Атлантическом регионе, и интересы у них по всему миру присутствуют. И как ни странно, почему-то они по всему миру сталкиваются именно с российскими интересами, а не с финскими, не с шведскими. И ещё с китайскими.

И, соответственно, переговоры они поэтому ведут с Россией или будут вести с Россией по всем глобальным проблемам, не только по Украине. С Украины они пытаются начать. Потому что Трамп в свое время считал, что на Украине он проще решит проблемы, так как Россия Украину уже разгромила и надо заключать мир.

Он же не думал, что там такие придурки, которые будут хотеть воевать дальше. Он думал, что те с радостью воспринимают его посредничество, и он будет выступать в качестве великого миротворца. Оказалось, что все совсем не так. Он теперь решает еще и свою проблему, как ему самому из этой пьесы выйти без потерь. Но в принципе он пытался просто на этом деле поднабрать очки. Но выясняется, что это не так просто. Но у Соединенных Штатов с Россией есть и другие противоречия, их много. И эти проблемы надо решать, и по их поводу тоже надо вести переговоры. И никогда никакая бумажка, никакая Украина не помешает в таких переговорах», – сказал Ищенко.

Политолог добавил, что Украина – это один из рычагов влияния на ситуацию.

«Это то, что можно положить на стол, и сказать: «Да, нам это не очень надо, мы готовы от Украины отказаться. Но это не Мексика, это рядом с Россией. Поэтому, чтобы мы от этого отказались, надо за это дорого заплатить в другом регионе мира». Ничего такого в этом, связанного лично с Зеленским, нет», – подытожил он.

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