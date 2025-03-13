Трамп и Маск лгут: Украина остаётся их инструментом против России – Ищенко

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Несмотря на политические разногласия, Украина остаётся важным элементом для США, от которого Вашингтон просто так не откажется.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе идёт междоусобная борьба. Украина в этом деле тоже участвует на стороне Европы. Отсюда понятно, что у руководства Соединенных Штатов и у руководства Украины отношения портятся, потому что зачем дружить со своим врагом», – сказал Ищенко.