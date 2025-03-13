Трамп и Маск лгут: Украина остаётся их инструментом против России – Ищенко
Несмотря на политические разногласия, Украина остаётся важным элементом для США, от которого Вашингтон просто так не откажется.
Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Западе идёт междоусобная борьба. Украина в этом деле тоже участвует на стороне Европы. Отсюда понятно, что у руководства Соединенных Штатов и у руководства Украины отношения портятся, потому что зачем дружить со своим врагом», – сказал Ищенко.
«Но при этом, как элемент противостояния России, Украина остается для Соединенных Штатов важным союзником. Поэтому, например, отключения «Старлинка» не происходит, хотя это одним движением бы сразу же принудило Украину к миру.
Но в Соединённых Штатах даже Маск рассказывает всякие легенды о том, почему он это не может делать. Я уже даже от российских доброхотов слышал массу рассказов о том, какие там сложные контракты заставляют Маска продолжать предоставлять услуги «Старлинка» Украине.
Но я прекрасно знаю, что никакие сложные контракты не заставили бы ни одну американскую компанию продолжать предоставлять услуги, если американское государство решило, что эти услуги предоставлять больше не надо.
И такие решения, кстати, прописаны всегда в любом контракте, считается форс-мажором: принятие государством решения, запрещающего предоставлять соответствующие услуги.
Поэтому, если бы американское государство приняло такое решение, то моментально бы этот самый «Старлинк» отключился. Да и не только его», – добавил политолог.
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