Столб огня в Павлограде, Львов и Мукачево: ВС РФ нанесли мощнейший удар по Украине

21.08.2025 08:44
  (Мск) , Москва
Россия нанесла мощный комбинированный удар по Украине, в ходе которого задействовались как ударные беспилотники, так и ракеты, включая гиперзвуковые.

География пораженных объектов – от Львова до Сум, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Павлограда Днепропетровской области по результатам атаки пылает газовое хранилище. Гигантский столб огня виден даже в Днепропетровске.

«По состоянию на утро имеем такую картину. Вся территория Павлоградской ГКС в тепловых аномалиях», – пишет мониторинговый тг-канал «Изнанка».

Газовая инфраструктура горит и в Кегичевском районе Харьковской области.

Наносились удары и по Западной Украине. Впервые с начала СВО были прилеты в Закарпатской области – в Мукачево поражен завод по выпуску электронной продукции Flextronics, производивший комплектующие для дронов.

Местные власти призвали жителей города закрыть окна и не выходить на улицу.

 Закарпатский журналист Виталий Глагола сообщает, что в предприятие попали две ракеты, «вызвав масштабный пожар».

А глава области Мирослав Билецкий пишет, что разрушены склады и публикует фото пожара.

По неподтвержденной пока информации в Закарпатской области поражен и военный аэродром.

Мощный взрыв прогремел ночью в Сумах. В украинских публиках предполагают, что применялась гиперзвуковая ракета «Циркон», но пока достоверных данных нет.

Ближе к утру был атакован Львов

«Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку шахедами и ракетами», сообщил львовский мэр Андрей Садовой.

Подробностей он не приводит, но пишет о нескольких пожарах.

