Столб огня в Павлограде, Львов и Мукачево: ВС РФ нанесли мощнейший удар по Украине
Россия нанесла мощный комбинированный удар по Украине, в ходе которого задействовались как ударные беспилотники, так и ракеты, включая гиперзвуковые.
География пораженных объектов – от Львова до Сум, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
У Павлограда Днепропетровской области по результатам атаки пылает газовое хранилище. Гигантский столб огня виден даже в Днепропетровске.
«По состоянию на утро имеем такую картину. Вся территория Павлоградской ГКС в тепловых аномалиях», – пишет мониторинговый тг-канал «Изнанка».
Газовая инфраструктура горит и в Кегичевском районе Харьковской области.
Наносились удары и по Западной Украине. Впервые с начала СВО были прилеты в Закарпатской области – в Мукачево поражен завод по выпуску электронной продукции Flextronics, производивший комплектующие для дронов.
Местные власти призвали жителей города закрыть окна и не выходить на улицу.
Закарпатский журналист Виталий Глагола сообщает, что в предприятие попали две ракеты, «вызвав масштабный пожар».
А глава области Мирослав Билецкий пишет, что разрушены склады и публикует фото пожара.
По неподтвержденной пока информации в Закарпатской области поражен и военный аэродром.
Мощный взрыв прогремел ночью в Сумах. В украинских публиках предполагают, что применялась гиперзвуковая ракета «Циркон», но пока достоверных данных нет.
Ближе к утру был атакован Львов
«Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку шахедами и ракетами», сообщил львовский мэр Андрей Садовой.
Подробностей он не приводит, но пишет о нескольких пожарах.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: